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12:20 02.03.2020

СБУ предотвратила контрабанду через Украину в ЕС партии кокаина стоимостью в 90 млн грн

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СБУ предотвратила контрабанду через Украину в ЕС партии кокаина стоимостью в 90 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила контрабанду более 30 кг кокаина в Морском торговом порту "Южный" в Одесской области. Наркотики перевозили в грузовом контейнере с автомобилями, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в середине февраля текущего года в Морской торговый порт "Южный", в Одесской области, из одной из южноамериканских стран поступил грузовой контейнер с автомобилями. В ходе углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином, общим весом почти 31 килограмм. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 млн грн", - сообщают правоохранители.

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность участников организованной группировки – в частности, часть наркотиков злоумышленники планировали переправить в страны Европейского Союза.

Правоохранители провели спецоперацию, во время которой трое участников группировки были задержаны в Киеве, в том числе один иностранец, являющийся соорганизатором. Задержание провели после закладки брикетов с кокаином в специально изготовленный тайник в автомобиле курьера, который должен был доставить наркотики в Евросоюз.

На данный момент продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участию в контрабанде наркотиков.

Теги: #наркотики #сбу #контрабанда
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