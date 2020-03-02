Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что не писал никаких заявлений об отставке, и ожидает возможных консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и парламентом по ситуации вокруг правительства.

"Никаких заявлений я на эту минуту не писал. Я тоже много знаю, слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не буду", - сказал Гончарук на брифинге в понедельник в Киеве.

На вопрос имеет ли отношение бизнесмен Игор Коломойский к ситуации с его возможной отставкой, Гончарук сказал, что не хотел бы комментировать "слухи отдельных людей".

"Давайте больше о работе. Мы всегда декларировали и системно боролись с коррупцией, и продолжаем это делать... В то же время мы должны относится с уважением к какому-либо бизнесу, в том числе к большому украинскому, не вешать ярлыки и не плодить лишние конфликты", - заключил глава правительства.