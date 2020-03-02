Гончарук о встрече с Ермаком: Ничего особенного в этом разговоре не было

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что на встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком в воскресенье вечером обсуждал рабочие вопросы.

"Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мыслями относительно того, что происходит, обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, чтобы я мог отдельно комментировать, не было", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Накануне некоторые СМИ сообщили о встрече Гончарука и Ермака в одном из ресторанов Киева.