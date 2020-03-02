Киву вызвали в ГБР для допроса по делу о драке в столичном ресторане

Народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву вызвали в Государственное бюро расследований для допроса по делу о причинении телесных повреждений.

"По поручению генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 года с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14:00 ч. вызвал народного депутата Украины", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители напоминают, что 22 января 2020 года по заявлению потерпевшего было начато производство по факту причинения народным депутатом телесных повреждений гражданину.

Как сообщалось, 22 января в одном из столичных ресторанов произошла драка между Кивой и ветераном АТО. Сам нардеп заявил, что не вступал в драку, а подошел к ветерану с целью "попросить вести себя прилично". Также он утверждает, что конфликту в ресторане предшествовали угрозы в соцсетях.