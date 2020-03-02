В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

В Тернополе медики 1 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19 двухлетнего ребенка, по результатам исследования у него обнаружен грипп группы "В", сообщает пресс-служба городского совета.

"У ребенка, которого госпитализировали, коронавирус лабораторно не подтвердили. По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", - сказано в сообщении.

Так, 1 марта тернопольские врачи городской детской больницы получили срочное сообщение, что у ребенка с одной из пригородных сел, есть подозрение на коронавирус (COVID-19).

"Ребенок в возрасте 2,5 года, который вместе с родителями находился в Мадриде (Испания) и на днях вернулась в Украину. Медики срочно изолировали ребенка в инфекционный бокс, проводят комплекс необходимых лабораторных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий", - добавили в горсовете.

На данный момент медработники исключили все штаммы гриппа, поэтому анализы на исследование переданы в областной лабораторный центр.