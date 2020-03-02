В Ухане в связи с успехами в борьбе против коронавируса частично закрыли один из временных госпиталей – СМИ

Временный госпиталь "Фанцан", специально развернутый на территории спортивного комплекса в городе Ухань для лечения пациентов с коронавирусом, частично закрылся, сообщает китайский портал Sina.

По его данным, руководство госпиталя приняло решение закрыть одно из отделений в связи с тем, что поток новых пациентов начал иссякать. На момент закрытия в этом отделении оставались 154 пациента, их распредели в два других сектора госпиталя, которые продолжают работать.

Временный госпиталь "Фанцан", который находится в районе Учан города Ухань, начал работать 5 февраля. Он рассчитан на 800 мест и разделен на три отделения. В нем работают 619 медицинских сотрудников. За время его работы после лечения из него выписали 240 пациентов.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире достигло почти 89 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев.

Всего в мире зарегистрировано 3 044 случая летального исхода заболевания, в материковом Китае - 2 912.

Распространение коронавируса началось как раз из Уханя. Городские власти в январе приняли жесткие меры по борьбе против заболевания.