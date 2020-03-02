События

10:37 02.03.2020

Консул Украины в Салониках выехал к экс-депутату Мельничуку, задержанному Интерполом – МИД Украины

1 мин читать
Консул Украины в Салониках выехал к экс-депутату Мельничуку, задержанному Интерполом – МИД Украины

Консул Украины в Салониках выехал к задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар" и бывшему народному депутату Верховной Рады VIII созыва Сергею Мельничуку, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Как только стало известно о задержании 1 марта 2020 года греческими правоохранительными органами С. Мельничука, сразу на место происшествия выехал консул Украины в Салониках. С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища)", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба МИД Украины в понедельник.

Также задержанному предоставили русскоязычного адвоката. Утром в понедельник в полицейский участок должен прибыть прокурор из города Салоники.

Кроме того, в министерстве отметили, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. Мельничук имеет возможность пользоваться телефоном.

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Теги: #интерпол #мельничук #задержание #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:20 01.03.2020
Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о своем задержании Интерполом на греческой границе по запросу России

Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о своем задержании Интерполом на греческой границе по запросу России

02:30 29.02.2020
За хулиганство задержаны 19 человек, в том числе два депутата Жмеринского горсовета и местный "криминальный авторитет"

За хулиганство задержаны 19 человек, в том числе два депутата Жмеринского горсовета и местный "криминальный авторитет"

20:58 28.02.2020
Пристайко: Граница нашего компромисса - привлечение в совместные патрули на Донбассе "представителей местных общин"

Пристайко: Граница нашего компромисса - привлечение в совместные патрули на Донбассе "представителей местных общин"

20:54 28.02.2020
До встречи лидеров "нормандской четверки" необходимо выполнить все семь пунктов "парижского коммюнике"

До встречи лидеров "нормандской четверки" необходимо выполнить все семь пунктов "парижского коммюнике"

20:26 28.02.2020
Пристайко соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и заявил Турции о поддержке со стороны Украины – разговор с Чавушоглу

Пристайко соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и заявил Турции о поддержке со стороны Украины – разговор с Чавушоглу

11:00 27.02.2020
МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

10:39 27.02.2020
В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

14:14 25.02.2020
Посольство готово к эвакуации украинцев с "Diamond Princess", если те передумают

Посольство готово к эвакуации украинцев с "Diamond Princess", если те передумают

11:27 25.02.2020
Украинцы с лайнера Diamond Princess намерены оставаться на карантине в Японии, состояние заболевших улучшается

Украинцы с лайнера Diamond Princess намерены оставаться на карантине в Японии, состояние заболевших улучшается

17:31 24.02.2020
МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом

В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию из-за коронавируса

Генпрокурор Рябошапка о голосовании по его отставке: Ничего не состоится

Рябошапка заявляет о возобновления коммуникации с правоохранителями Ирана по сбитому украинскому самолету, но консультации откладываются из-за эпидемии коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом

Гончарук о встрече с Ермаком: Ничего особенного в этом разговоре не было

Киву вызвали в ГБР для допроса по делу о драке в столичном ресторане

В Тернополе у госпитализированного ребенка коронавирус не подтвердили

Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию из-за коронавируса

В Ухане в связи с успехами в борьбе против коронавируса частично закрыли один из временных госпиталей – СМИ

СБУ раскрыла схему закупки некачественных запчастей для бронетехники ВСУ на Житомирском бронетанковом заводе

Работа по расследованию убийства Шеремета активно ведётся, но пока нет информации, которую можно предать огласке – Рябошапка

Генпрокурор Украины: Более 90% областных прокуроров принимают участие в аттестации

Генпрокурор Рябошапка о голосовании по его отставке: Ничего не состоится

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА