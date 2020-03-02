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10:09 02.03.2020

Работа по расследованию убийства Шеремета активно ведётся, но пока нет информации, которую можно предать огласке – Рябошапка

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Работа по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета активно ведётся, но информации, которую можно предать огласке, пока что нет, подчеркивает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Из того, о чем можно публично сказать, пока ничего. Работа ведётся, ведётся активно, наши прокуроры постоянно работают со следователями из национальной политики, но из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет", - сказал генпрокурор в понедельник журналистам в Киеве.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению. В МВД позже уточнили, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто Дугарь, Кузьменко и Антоненко, они задержаны, а супруги Грищенко к тому времени уже находились под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Основным мотивом убийства Шеремета была названа попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал для Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. Кроме того, суд постановил, что она должна сдать все документы для выезда за границу.

24 января Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест.

11 февраля Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, сообщил адвокат Виталий Коломиец.

12 февраля Национальная полиция Украины заявила, что отдельные заявления защиты Дугарь, не соответствуют действительности.

Кроме того, по версии следствия, Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения военной службы. В то же время адвокаты подозреваемой утверждали, что она не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы.

Также в Нацполиции опубликовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21 ноября 2019 года, согласно которым женщина-разведчица на видео с камер наблюдений - Яна Дугарь.

Теги: #расследование #рябошапка #прокуратура #шеремет
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