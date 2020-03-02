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10:06 02.03.2020

Генпрокурор Украины: Более 90% областных прокуроров принимают участие в аттестации

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Генпрокурор Украины: Более 90% областных прокуроров принимают участие в аттестации

Лишь незначительное количество прокуроров местных прокуратур не проходит аттестацию, отмечает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В понедельник в Киеве перед началом тестирования прокуроров местных прокуратур генпрокурор Рябошапка рассказал журналистам, что ему сложно прогнозировать, каковы будут результаты тестирования.

"Люди достаточно активно готовились, много кто из прокуроров брал отпуск перед началом проверки знаний, поэтому я думаю, что уровень тех, кто не сдаст, будет меньшим", - сказал он.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", есть ли местные прокуроры, которые отказались от прохождения аттестации, он сказал: "Есть часть прокуроров, которые не пришли на тестирование или те, которые не написали заявление на тестирование. Их очень небольшая часть. Из областных прокуроров более 90% согласились с тестированием и принимают в нем участие".

По его словам, те, кто не принимают участие в аттестации, "скорее всего, боятся проверки на добропорядочность и не хотели бы, чтобы активно исследовали их прошлое".

Он рассказал, что первый и второй этап тестирования для прокуроров местных прокуратур объединён - проверка знания и общих способностей.

Также Рябошапка отметил, что у тех, кто не принимает участие в аттестации сейчас, есть возможность попасть в прокуратуру, когда будет проводиться добор.

Теги: #аттестация #рябошапка #прокуратура #кадры
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