Генпрокурор Рябошапка о голосовании по его отставке: Ничего не состоится

Голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным, полагает генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", - сказал Рябошапка в понедельник журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Уточняя, означает ли это, что голосования в среду по его отставке не будет, генпрокурор сказал: "Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным".