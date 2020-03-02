Рябошапка заявляет о возобновления коммуникации с правоохранителями Ирана по сбитому украинскому самолету, но консультации откладываются из-за эпидемии коронавируса

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет о возобновлении коммуникации с правоохранительными органами Ирана по катастрофе самолета украинской авиакомпании "МАУ" под Тегераном, но из-за эпидемии коронавируса консультации отложены.

"Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", - сказал Рябошапка журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул: "как только ситуация немного улучшится, мы возобновим консультации и будем непосредственно общаться с нашими иранскими коллегами".

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном 14 февраля 2020 года заявил, что Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

"Мы не прикоснемся к черным ящикам без присутствия всех заинтересованных сторон", - сказал он.

При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.

Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ.