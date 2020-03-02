Генпрокурор Украины: К концу недели планируется продлить соглашение о работе следственной группы по МН17

Украинские следователи продолжать работу в совместной следственной группе по расследованию катастрофы МН17, соглашение о продлении работы будет подписано к концу текущей недели, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

"В конце этой недели планируется подписание продолжения соглашения о следственной группе, и мы также продлим это соглашение. Наши прокуроры в полной мере представлены в этой следственной группе, они профессиональные, могут сотрудничать и квалифицированно работать в этой следственной группе", - сказал Рябошапка журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Из них - 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

Расследование установило, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

На пресс-конференции 19 июня 2019 года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что "четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет", упомянув Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, граждан Российской Федерации, и Леонида Харченко, гражданина Украины.

Им выдвигают обвинения в убийстве, так как они "умышленно подвергли самолет опасности". Согласно прокуратуре, они предоставили "командиру (ам) и экипажу" ракеты "Бук" телефоны и информацию о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии "Бука" и экипажа.

"Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал Вестербеке.

Он указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17". "У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.

В частности, следствие установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

Позже стало известно, что, скорее всего, Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет.

Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола, в котором предусмотрены повышенные меры безопасности, независимо от того, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.