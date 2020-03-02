Украина ожидает объективного слушания в суде по МН17 и привлечения к ответственности всех виновных - генпрокурор

Украина ожидает, что суд в Гааге по МН17 будет объективным, все виновные будут привлечены к ответственности, отмечает генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Какие у нас ожидания? Что все виновные, кто был причастен к этому страшному преступлению, будут наказаны", - сказал генпрокурор в понедельник журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул: "Мы не сомневаемся в том, что решение будет объективным и справедливым".