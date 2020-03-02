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09:49 02.03.2020

Украина ожидает объективного слушания в суде по МН17 и привлечения к ответственности всех виновных - генпрокурор

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 Украина ожидает, что суд в Гааге по МН17 будет объективным, все виновные будут привлечены к ответственности, отмечает генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Какие у нас ожидания? Что все виновные, кто был причастен к этому страшному преступлению, будут наказаны", - сказал генпрокурор в понедельник журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул: "Мы не сомневаемся в том, что решение будет объективным и справедливым".

Теги: #мн17 #рябошапка #прокуратура
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Интерфакс-Украина
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