События

08:45 02.03.2020

Два человека госпитализированы в результате возгорания автобуса в Днепропетровской области

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Два человека госпитализированы в результате возгорания автобуса в Днепропетровской области

Два человека госпитализированы в результате возгорания автобуса на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района в ночь на понедельник, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Во время следования по автодороге, в салоне автобуса "ЛАЗ" возник пожар. Внутри автотранспорта находился водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения. В результате возгорания, 2 мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица", – сказано в сообщении в понедельник утром.

Пострадавшие были госпитализированы в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2.

Огнем уничтожен служебный автобус производственного предприятия на площади 33 кв.м. Пожар локализован в 1:50 и ликвидирован в 2:15.

К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Теги: #автобус #пострадавшие #днепропетровская #пожар
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