Спасатели ликвидировали пожар на птицефабрике в Киевской области на площади 5 тыс. кв. м

В ночь на понедельник спасатели ликвидировали пожар в складском здании ЗАО "Агрофирма Березанская птицефабрика" в с.Садовое Барышевского района (Киевская обл.), сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"2 марта в 4.47 в с.Садовое Барышевского района в одноэтажном складском здании ЗАО "Агрофирма Березанская птицефабрика" возник пожар. В 7:00 пожар локализован на площади 5 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

По информации ГСЧС к тушению привлечены 41 человек личного состава и 9 единиц техники.