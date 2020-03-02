События

07:53 02.03.2020

Макрон: Франция готова участвовать в оказании помощи Греции и Болгарии на их границах

1 мин читать
Макрон: Франция готова участвовать в оказании помощи Греции и Болгарии на их границах

Президент Франции Эмманюэль Макрон в твиттере в ночь на понедельник выразил солидарность с Грецией и Болгарией по случаю наплыва мигрантов со стороны Турции, открывшей границу с Евросоюзом.

"Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия, чтобы предоставить им срочную помощь и защитить границы", - говорится в сообщении французского президента.

"Мы готовы действовать совместно, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса", - заверил Макрон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в минувшую субботу, что его страна открыла границы с ЕС для мигрантов.

После этого объявления, по данным европейских СМИ, на границе с Грецией с турецкой стороны в воскресенье скопилось около 12 тыс. мигрантов, предпринимающих попытки проникнуть на греческую территорию.

Главное миграционное давление выпало на долю стран "передовых позиций" - Греции и Болгарии.

Теги: #болгария #греция #граница #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:03 02.03.2020
На границе с Польшей задержан контрабандист намеревавшийся вывезти более 30 кг янтаря

На границе с Польшей задержан контрабандист намеревавшийся вывезти более 30 кг янтаря

23:20 01.03.2020
Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о своем задержании Интерполом на греческой границе по запросу России

Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о своем задержании Интерполом на греческой границе по запросу России

00:06 01.03.2020
С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

21:07 29.02.2020
Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

23:54 28.02.2020
Находящимся во Франции украинцам в случае возникновения простудных симптомов необходимо ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения

Находящимся во Франции украинцам в случае возникновения простудных симптомов необходимо ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения

00:45 28.02.2020
Число случаев заражения коронавирусом во Франции приближается к 40

Число случаев заражения коронавирусом во Франции приближается к 40

08:35 26.02.2020
Пограничники разоблачили украинца на перевозке через границу каннабиса

Пограничники разоблачили украинца на перевозке через границу каннабиса

01:40 25.02.2020
Гражданину Нигерии, пытавшемуся попасть на учебу в Украину по поддельной визе, запрещен въезд в страну

Гражданину Нигерии, пытавшемуся попасть на учебу в Украину по поддельной визе, запрещен въезд в страну

22:13 24.02.2020
На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

21:25 24.02.2020
В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один военнослужащий ВСУ погиб, пять получили ранения, еще двое боевую травму в результате 12 обстрелов с начала суток воскресенья

Число больных новым коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек, число жертв выросло до 2912 человек

Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о своем задержании Интерполом на греческой границе по запросу России

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Два человека госпитализированы в результате возгорания автобуса в Днепропетровской области

Спасатели ликвидировали пожар на птицефабрике в Киевской области на площади 5 тыс. кв. м

Один военнослужащий ВСУ погиб, пять получили ранения, еще двое боевую травму в результате 12 обстрелов с начала суток воскресенья

Крупнейшая энергоконференция CERAWeek, проходящая в Хьюстоне, отменена из-за коронавируса

Китай ужесточает проверки выезжающих и въезжающих на территорию КНР на предмет наличия коронавируса

Число больных новым коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек, число жертв выросло до 2912 человек

В 2019 году "Укроборонпром" экспортировал вооружения и услуг на $908 млн, показав рост на 19% - Абромавичус

Украина продолжит свое участие в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане

Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 млрд грн

В "Укроборонпроме" разработали законопроект о корпоратизации концерна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА