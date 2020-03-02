События

05:03 02.03.2020

На границе с Польшей задержан контрабандист намеревавшийся вывезти более 30 кг янтаря

1 мин читать
На границе с Польшей задержан контрабандист намеревавшийся вывезти более 30 кг янтаря

Более 30 кг "солнечного камня" обнаружили пограничники луцкого отряда у гражданина Украины, который намеревался пересечь украинско-польскую границу без досмотра транспорта, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По информации пограничников, гражданин Украины, управляя автомобилем "Форд" польской регистрации следовал на выезд из Украины через пункт пропуска "Ягодин". Водитель заранее выбрал полосу движения "зеленый коридор". Пограничники направили автомобиль на углубленный осмотр.

"В результате проверки под водительским и пассажирскими сиденьями выявлены камни желтого цвета, вероятно янтарь. По данному факту вызваны представители Национальной полиции", – сказано в сообщении.

Пограничники передали более 30 кг камней для дальнейшей экспертизы.

Теги: #янтарь #волынь #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:06 01.03.2020
С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

08:35 26.02.2020
Пограничники разоблачили украинца на перевозке через границу каннабиса

Пограничники разоблачили украинца на перевозке через границу каннабиса

01:40 25.02.2020
Гражданину Нигерии, пытавшемуся попасть на учебу в Украину по поддельной визе, запрещен въезд в страну

Гражданину Нигерии, пытавшемуся попасть на учебу в Украину по поддельной визе, запрещен въезд в страну

22:13 24.02.2020
На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

21:25 24.02.2020
В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

21:55 23.02.2020
Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

21:55 23.02.2020
Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

20:01 23.02.2020
Армения не две недели закроет границу с Ираном и прекратит авиасообщение с этой страной – Пашинян

Армения не две недели закроет границу с Ираном и прекратит авиасообщение с этой страной – Пашинян

03:44 23.02.2020
На админгранице с Крымом пограничники усилили меры безопасности

На админгранице с Крымом пограничники усилили меры безопасности

03:17 21.02.2020
На Ровенщине прекращена деятельность группы лиц, вероятно причастных к незаконным операциям с янтарем

На Ровенщине прекращена деятельность группы лиц, вероятно причастных к незаконным операциям с янтарем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число больных новым коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек, число жертв выросло до 2912 человек

Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о своем задержании Интерполом на греческой границе по запросу России

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай ужесточает проверки выезжающих и въезжающих на территорию КНР на предмет наличия коронавируса

Число больных новым коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек, число жертв выросло до 2912 человек

В 2019 году "Укроборонпром" экспортировал вооружения и услуг на $908 млн, показав рост на 19% - Абромавичус

Украина продолжит свое участие в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане

Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 млрд грн

В "Укроборонпроме" разработали законопроект о корпоратизации концерна

В "Укроборонпроме" разработали законопроект о списании безнадежной задолженности в 4,4 млрд грн по заработной плате отдельных предприятий концерна

Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о своем задержании Интерполом на греческой границе по запросу России

Кулеба планирует в конце марта посетить Индию для обсуждения привлечения инвестиций, развития торговли и политического партнерства с Украиной

Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА