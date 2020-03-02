На границе с Польшей задержан контрабандист намеревавшийся вывезти более 30 кг янтаря

Более 30 кг "солнечного камня" обнаружили пограничники луцкого отряда у гражданина Украины, который намеревался пересечь украинско-польскую границу без досмотра транспорта, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По информации пограничников, гражданин Украины, управляя автомобилем "Форд" польской регистрации следовал на выезд из Украины через пункт пропуска "Ягодин". Водитель заранее выбрал полосу движения "зеленый коридор". Пограничники направили автомобиль на углубленный осмотр.

"В результате проверки под водительским и пассажирскими сиденьями выявлены камни желтого цвета, вероятно янтарь. По данному факту вызваны представители Национальной полиции", – сказано в сообщении.

Пограничники передали более 30 кг камней для дальнейшей экспертизы.