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01:09 02.03.2020

В 2019 году "Укроборонпром" экспортировал вооружения и услуг на $908 млн, показав рост на 19% - Абромавичус

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В 2019 году "Укроборонпром" экспортировал вооружения и услуг на $908 млн, показав рост на 19% - Абромавичус

Предприятия концерна "Укроборонпром" в 2019 году экспортировали заграницу вооружения и услуг на сумму $908 млн, что на 19% больше, чем годом ранее, заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"В прошлом году наши компании экспортировали вооружения и услуг на сумму $908 млн. Это рост на 19% по сравнению с предыдущим годом", - заявил глава концерна в воскресение в эфире программы "Реальная политика" на телеканале "Украина 24".

Абромавичус добавил, что Украина не входит в десятку самых крупных экспортеров вооружения, а объемы экспорта США и РФ превышают отечественный в десятки раз, однако заверил, что и 2020 году показатели "Укроборонпрома" по поставкам зарубеж увеличатся.

"Видим, что в 2020 году рост экспорта намечается на уровне 30%. И это очень важная цифра, особенно в преддверии замедления темпов роста промышленного производства, который происходит не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал глава "Укроборонпрома".

Теги: #укроборонпром #экспорт
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