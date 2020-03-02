События

00:18 02.03.2020

Украина продолжит свое участие в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане

1 мин читать
Украина продолжит свое участие в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит сове участие в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане до того момента, пока в этом есть необходимость.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка" пока будет необходимость в помощи афганскому народу", – написал министр в своём Твиттере в воскресенье.

Теги: #сша #афганистан #участие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:40 01.03.2020
Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

10:48 01.03.2020
Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

05:14 01.03.2020
В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

02:44 01.03.2020
Талибы могли бы решать проблемы, сотрудничая с соседями, в том числе с Россией – Трамп

Талибы могли бы решать проблемы, сотрудничая с соседями, в том числе с Россией – Трамп

01:23 01.03.2020
Трамп: США немедленно начнут выводить часть войск из Афганистана

Трамп: США немедленно начнут выводить часть войск из Афганистана

23:35 29.02.2020
США из-за коронавируса вводят ограничение на въезд для иностранцев, посетивших Иран – Пенс

США из-за коронавируса вводят ограничение на въезд для иностранцев, посетивших Иран – Пенс

22:12 29.02.2020
В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

16:03 29.02.2020
Талибы и США подписали историческое мирное соглашение в Катаре

Талибы и США подписали историческое мирное соглашение в Катаре

12:20 29.02.2020
Минобороны США заказало очередную партию комплексов "Javelin" для Украины и стран-партнеров

Минобороны США заказало очередную партию комплексов "Javelin" для Украины и стран-партнеров

07:51 29.02.2020
Трамп выдвинул кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки

Трамп выдвинул кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о своем задержании Интерполом на греческой границе по запросу России

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

В 2019 году "Укроборонпром" экспортировал вооружения и услуг на $908 млн, показав рост на 19% - Абромавичус

Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 млрд грн

В "Укроборонпроме" разработали законопроект о корпоратизации концерна

В "Укроборонпроме" разработали законопроект о списании безнадежной задолженности в 4,4 млрд грн по заработной плате отдельных предприятий концерна

Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о своем задержании Интерполом на греческой границе по запросу России

Кулеба планирует в конце марта посетить Индию для обсуждения привлечения инвестиций, развития торговли и политического партнерства с Украиной

Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

Боевики подвергают опасности мирное население во время обстрелов, целью которых является затягивание боевых действий на Донбассе

Почти 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

Замминистра здравоохранения: Медицинская система Украины готова к фиксации случаев коронавирусной инфекции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА