Украина продолжит свое участие в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит сове участие в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане до того момента, пока в этом есть необходимость.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка" пока будет необходимость в помощи афганскому народу", – написал министр в своём Твиттере в воскресенье.