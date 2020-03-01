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23:33 01.03.2020

В "Укроборонпроме" разработали законопроект о списании безнадежной задолженности в 4,4 млрд грн по заработной плате отдельных предприятий концерна

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В "Укроборонпроме" разработали законопроект о списании безнадежной задолженности в 4,4 млрд грн по заработной плате отдельных предприятий концерна

В государственном концерне "Укроборонпром" разработали и направили в Кабинет министров и профильный комитет Верховной Рады законопроект о списании задолженности отдельных предприятий концерна по выплате заработных плат в размере 4,4 млрд грн, заявил его глава Айварас Абромавичус.

"Разработан законопроект о финансовом оздоровлении концерна. Уже при создании концерна "Укроборонпром" больше 20 предприятий имели задолженности по заработной плате. Большая часть задолженностей перед банками, органами местного самоуправления, государственным бюджетом абсолютно безнадёжная. Чтобы дать легендарным предприятиям, как танковый завод им.Малышева, Харьковский авиационный завод, научно-исследовательский институт "Квант", Шосткинский казенный завод "Звезда" "второе дыхание" мы обязательно должны списать эту безнадежную задолженность в размере 4,4 млрд грн", - заявил Абромавичус в воскресенье в эфире программы "Реальная политика" с Евгением Киселевым на канале "Украина 24".

Он добавил, что законопроект был разработан и передан Кабинету министров, а также профильному комитету Верховной Рады.

Теги: #законопроект #укроборонпром #зарплата
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