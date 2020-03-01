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22:37 01.03.2020

Кулеба планирует в конце марта посетить Индию для обсуждения привлечения инвестиций, развития торговли и политического партнерства с Украиной

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Кулеба планирует в конце марта посетить Индию для обсуждения привлечения инвестиций, развития торговли и политического партнерства с Украиной

В конце марта 2020 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба посетит Индию, чтобы обсудить конкретные проекты привлечения инвестиций в Украину, провести переговоры по развитию торгового и политического партнерства этой страны с Украиной.

"Я, как вице-премьер, который ответственный за западный вектор в то же время возглавляю две межправительственное комиссии. Одна из них - это комиссия с Китаем, а другая - с Индией. В конце марта я планирую уже  посетить Индию, провести там встречи, чтобы обсудить конкретные проекты по привлечению в Украину инвестиций, развитие торговли с Индией, развитие политического диалога с этой страной", - заявил Кулеба в воскресение в эфире программы "Реальная политика" с Евгением Киселевым на канале "Украина 24".

Он считает, что Индия недооцененная в Украине страна, которая стремится стать мировой силой и добавил, что на данный момент она является одним из приоритетов работы вице-премьера.

Помимо визита в Индию в марте, Кулеба также сказал, что в мае 2020 года у него был запланирован визит в Китай, однако из-за эпидемии коронавируса, судьба этого визита неизвестна.

Теги: #инвестиции #украина #партнерство #индия
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