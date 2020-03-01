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22:24 01.03.2020

Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

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Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

Украина должна быть интегрирована в Европейский союз и НАТО, но при этом иметь глубоко развитые отношения с теми регионами мира, где она видит свои национальные интересы, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Я глубоко убежден в том, что большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе. Мир намного больше, сложнее, в мире полно возможностей", - заявил Кулеба в воскресенье в эфире программы "Реальная политика" с Евгением Киселевым на канале "Украина 24".

В то же время, вице-премьер отметил, что видит Украину членом Европейского союза и НАТО.

"Я вижу Украину, как государство, интегрированное европейское и евроатлантическое пространство, которые имеет глубокие развитые отношения с теми регионами мира, где она видит свои национальные интересы", - добавил член Кабинета Министров.

По его словам, таким регионом он видит Азию, поскольку там сейчас "бьется сердце" мировой экономики.

"Я сейчас вижу таким приоритетным регионом именно Азию. Это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур - там сейчас "бьется" экономическое сердце мира. Туда мы должны идти, защищая свои экономические интересы, наращивать те экономические "мышцы", которые нам так нужны, сбалансировать наше политическое партнерство с западными странами, в том числе в контексте того противостояния с Россией, которые мы имеем", - сказал Кулеба.

Теги: #ес #азия #украина #партнерство #нато
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