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22:01 01.03.2020

Боевики подвергают опасности мирное население во время обстрелов, целью которых является затягивание боевых действий на Донбассе

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Боевики подвергают опасности мирное население во время обстрелов, целью которых является затягивание боевых действий на Донбассе

Боевики намеренно обстреливают украинских военных с целью затягивания боевых действий на Донбассе, игнорируя опасность поражения гражданского населения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Применив ПТУР против грузовика одного из подразделений Вооруженных сил Украины, вооруженные формирования Российской Федерации подвергли опасности местных жителей, которые могли пострадать при отклонении ракеты от цели. Уничтожение автомобилей, перевозящих продовольствие и воду, лишний раз подтверждает, что враг не желает мира для населения востока Украины и делает все, чтобы затянуть боевые действия как можно дольше", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

В пресс-центре напомнили, что обстрел 29 февраля украинского военного автомобиля рядом с КПВВ "Марьинка" мог привести к жертвам среди мирных жителей, пересекающих линию соприкосновения. "Только фортификационные сооружения, которые находились рядом с обстрелянным грузовиком, задержали волну обломков и не допустили потерь среди гражданских лиц", – сказано в сообщении.

Согласно информации военных, подразделениям ООС был дан адекватный отпор действиям боевиков. "Ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без симметричного ответа", – подытожили в штабе.

Ранее сообщалось, что один украинский военнослужащий погиб, шесть получили ранения и травмы вследствие обстрелов позиций ООС со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины днем в воскресенье.

Теги: #обстрелы #донбасс
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