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20:41 01.03.2020

Почти 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

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Почти 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

Число заразившихся коронавирусом продолжает быстро увеличиваться в Италии и по состоянию на вечер воскресенья составляет 1694 человека, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По его данным, лечение проходят 1 577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.

Днем ранее сообщалось о примерно 1,1 случаях заражения. Больше всего страдают северные области, особенно - Ломбардия. Там местные власти предупреждают, что из-за распространения коронавируса будут просить о помощи врачей, вышедших на пенсию.

Теги: #данные #италия #вирус
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