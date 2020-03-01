Почти 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

Число заразившихся коронавирусом продолжает быстро увеличиваться в Италии и по состоянию на вечер воскресенья составляет 1694 человека, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По его данным, лечение проходят 1 577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.

Днем ранее сообщалось о примерно 1,1 случаях заражения. Больше всего страдают северные области, особенно - Ломбардия. Там местные власти предупреждают, что из-за распространения коронавируса будут просить о помощи врачей, вышедших на пенсию.