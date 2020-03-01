События

19:58 01.03.2020

Замминистра здравоохранения: Медицинская система Украины готова к фиксации случаев коронавирусной инфекции

2 мин читать
Замминистра здравоохранения: Медицинская система Украины готова к фиксации случаев коронавирусной инфекции

Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко осмотрел готовность больниц Житомира, Ровно и Сарн, констатировал готовность медицинской системы страны фиксировать случаи коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе профильного министерства.

"Во время визита "важно понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с Коронавирусной инфекцией", – цитирует пресс-служба замминистра на сайте ведомства в воскресенье.

Также Ляшко констатировал, что в случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. "Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации COVID-19. Во всех 3 городах уже были проведены как минимум 2-3 обучения. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждались интенсивной терапии.

"В больницах Житомира, Ровно и Сарны являются инфекционные боксы, выделенных специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов. Например, в Ровно в них уже побывало 4 человека с подозрением, что не подтвердились. Алгоритм действий отработан, медики соглашаются - все спланировано правильно. Что будут делать в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия - медики знают", - отметил он.

Также Ляшко отметил, что в Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии и есть план на случай, "как и где оказывать помощь большому количеству пациентов, отделение можно переоборудовать".

"В Ровно до конца следующей недели будет полностью подготовлено отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. Но в случае необходимости оказания помощи уже сейчас - пациентов для интенсивной терапии готовы принимать другие отделения", – заявил замминистра.

В Минздраве напомнили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.

"Сейчас есть около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, 2 тыс. врачей-инфекционистов, 5 тыс. медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах", – резюмировали в министерстве.

Теги: #медицина #готовность #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 01.03.2020
За сутки в Великобритании подтверждены 12 случаев заражения новым коронавирусом

За сутки в Великобритании подтверждены 12 случаев заражения новым коронавирусом

15:58 01.03.2020
В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

13:42 01.03.2020
Власти Грузии призывают из-за коронавируса отменить массовые мероприятия

Власти Грузии призывают из-за коронавируса отменить массовые мероприятия

13:26 01.03.2020
В Бельгии объявлено о втором зараженном коронавирусом

В Бельгии объявлено о втором зараженном коронавирусом

11:47 01.03.2020
Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

09:17 01.03.2020
Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

06:58 01.03.2020
Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти, общее число превысило 86 тыс. человек

Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти, общее число превысило 86 тыс. человек

05:14 01.03.2020
В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

04:04 01.03.2020
Пашинян: Первый случай коронавируса выявлен в Армении

Пашинян: Первый случай коронавируса выявлен в Армении

22:12 29.02.2020
В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

Боррель созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам по Идлибу

Турецкая армия сбила в районе Идлиба два сирийских самолета, пилоты катапультировались

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

В ближайшие три часа и в понедельник в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В Украине начата традиция несения по выходным почетного караула Нацгвардии у Рады с торжественным поднятием флага над зданием парламента

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

КПВВ "Марьинка" возобновил работу – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА