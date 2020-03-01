Боррель созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам по Идлибу

Военные действия в сирийском Идлибе и вокруг него представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, заявил в воскресенье высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Это вызывает неисчислимые человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами. Европейский союз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Поэтому я призываю провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета (Евросоюза - ИФ) по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации, в частности, по просьбе министра иностранных дел Греции", - объявил Боррель.

Он сообщил, что в последние дни вел консультации с ключевыми партнерами и призывал к немедленной деэскалации и надежному прекращению огня, а также выражал сожаление по поводу гибели людей и предлагал поддержку ЕС для смягчения последствий кризиса.

"Есть только политическое решение этого кризиса", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

По его словам, "всем, особенно сирийскому режиму, необходимо срочно возобновить политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций".

Боррель также указал на важность мобилизации гуманитарных ресурсов для обеспечения жильем, продовольствием и лекарствами пострадавшего населения.

"Необходимо обеспечить гуманитарный доступ, в том числе в самые отдаленные районы, где находятся наиболее уязвимые слои населения. Я подчеркивал это во всех моих контактах за последние дни", - настаивал высокий представитель ЕС.

При этом он отметил, что в Евросоюзе продолжают внимательно следить за миграционной ситуацией на внешних границах ЕС. Боррель считает необходимым сохранить заявление ЕС - Турция по урегулированию миграционной проблемы.

Он также заявил, что ЕС занимается поддержкой Греции и Болгарии для разрешения складывающейся ситуации с новым наплывом мигрантов.

"Экстренный Совет по иностранным делам на следующей неделе предоставит возможность сосредоточиться на последних событиях и продолжить нашу совместную работу на всех фронтах. Мы должны добиваться, чтобы наши коллективные действия оказали максимально возможное влияние, если мы хотим эффективно справиться с кризисом и внести вклад в создание условий для политического решения", - отмечается в заявлении главы дипломатии ЕС.