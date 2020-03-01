За сутки в Великобритании подтверждены 12 случаев заражения новым коронавирусом

Двенадцать новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 подтверждено в Великобритании, сообщает в воскресенье британский телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника органов здравоохранения.

Телеканал отмечает, что речь идет о самом значительном увеличении количества заболевших в сутки, зарегистрированных с момента появления вируса в стране.

Согласно статистическим выкладкам, трое пациентов заразились в Великобритании, они ранее контактировали с заразившимися. Еще шестеро недавно вернулись из Италии.

Таким образом, сейчас общее количество подтвержденных случаев заражения в Великобритании - 35 человек, напоминает Sky News.