События

17:21 01.03.2020

За сутки в Великобритании подтверждены 12 случаев заражения новым коронавирусом

1 мин читать
За сутки в Великобритании подтверждены 12 случаев заражения новым коронавирусом

Двенадцать новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 подтверждено в Великобритании, сообщает в воскресенье британский телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника органов здравоохранения.

Телеканал отмечает, что речь идет о самом значительном увеличении количества заболевших в сутки, зарегистрированных с момента появления вируса в стране.

Согласно статистическим выкладкам, трое пациентов заразились в Великобритании, они ранее контактировали с заразившимися. Еще шестеро недавно вернулись из Италии.

Таким образом, сейчас общее количество подтвержденных случаев заражения в Великобритании - 35 человек, напоминает Sky News.

Теги: #великобритания #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:58 01.03.2020
В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

13:42 01.03.2020
Власти Грузии призывают из-за коронавируса отменить массовые мероприятия

Власти Грузии призывают из-за коронавируса отменить массовые мероприятия

13:26 01.03.2020
В Бельгии объявлено о втором зараженном коронавирусом

В Бельгии объявлено о втором зараженном коронавирусом

11:47 01.03.2020
Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

09:17 01.03.2020
Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

06:58 01.03.2020
Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти, общее число превысило 86 тыс. человек

Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти, общее число превысило 86 тыс. человек

05:14 01.03.2020
В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

04:04 01.03.2020
Пашинян: Первый случай коронавируса выявлен в Армении

Пашинян: Первый случай коронавируса выявлен в Армении

22:12 29.02.2020
В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

21:07 29.02.2020
Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Турецкая армия сбила в районе Идлиба два сирийских самолета, пилоты катапультировались

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

В ближайшие три часа и в понедельник в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В Украине начата традиция несения по выходным почетного караула Нацгвардии у Рады с торжественным поднятием флага над зданием парламента

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

КПВВ "Марьинка" возобновил работу – Госпогранслужба

ЕС готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ от потока мигрантов

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА