События

15:54 01.03.2020

Турецкая армия сбила в районе Идлиба два сирийских самолета, пилоты катапультировались

1 мин читать

Турецкие военные сбили в воскресенье над сирийской провинцией Идлиб два самолета ВВС Сирии, сообщает агентство САНА.

По его данным, пилоты не пострадали. Они успешно катапультировались.

О моделях сбитых самолетов не сообщается.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сирийская армия закрыла воздушное пространство над северо-западом Сирии, в частности, над провинцией Идлиб.

Также поступали сообщения об уничтожении в небе над городом Саракиб в Идлибе ударного турецкого беспилотника типа Anka-S.

Теги: #сирия #самолет #турция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:19 01.03.2020
Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

11:47 01.03.2020
Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

12:18 29.02.2020
Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС

Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС

11:48 29.02.2020
Эрдоган заявил, что попросил Путина не препятствовать действиям турецких сил против Асада в Идлибе

Эрдоган заявил, что попросил Путина не препятствовать действиям турецких сил против Асада в Идлибе

03:42 29.02.2020
США изучают возможные меры по оказанию помощи Турции в Идлибе

США изучают возможные меры по оказанию помощи Турции в Идлибе

01:24 29.02.2020
ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

01:19 29.02.2020
Анкара сообщает о ликвидации почти 60 сирийских военных

Анкара сообщает о ликвидации почти 60 сирийских военных

23:13 28.02.2020
ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии, заявил Гутерриш

ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии, заявил Гутерриш

20:26 28.02.2020
Пристайко соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и заявил Турции о поддержке со стороны Украины – разговор с Чавушоглу

Пристайко соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и заявил Турции о поддержке со стороны Украины – разговор с Чавушоглу

15:08 28.02.2020
Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Власти Грузии призывают из-за коронавируса отменить массовые мероприятия

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

В ближайшие три часа и в понедельник в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В Бельгии объявлено о втором зараженном коронавирусом

В Украине начата традиция несения по выходным почетного караула Нацгвардии у Рады с торжественным поднятием флага над зданием парламента

Дамаск закрив повітряний простір над північним заходом Сирії

КПВВ "Марьинка" возобновил работу – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА