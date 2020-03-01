Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Пентагон оформил с группой компаний Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV контракт на производство переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" с целью их поставок в Украину и еще 15 стран, сообщают в воскресенье международные СМИ со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

По данным СМИ, речь идет о заказе на сумму более $18 млн.

Сообщается, что в число стран, которые намерены приобрести у США ПТРК "Джавелин", входят Украина, Грузия, Чехия, Литва, Эстония, Ирландия, Норвегия, Франция, Турция, Австралия, Индонезия, Новая Зеландия, Катар, Оман, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как отмечается, сроком выполнения компанией работ по производству заказанных ПТРК называется 25 июня 2020 года.

В конце декабря 2019 года Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов "Javelin" производства США,.

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко сообщил, что в 2019 году Министерство обороны реализовало три контракта. "Два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с Агентством НАТО по поддержке и поставке. Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения - государственные национальные, негосударственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики", - рассказал он.

Петренко сообщил, что оборонное ведомство также заказывает аналогичные ракетные комплексы украинского производителя.

В свою очередь, в посольстве Украины в США отметили, что это "первый масштабный контракт прямых межправительственных оборонных закупок вооружений между Украиной и США".