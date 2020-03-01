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13:48 01.03.2020

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

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Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования осуществили одну провокацию в зоне проведения Операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 12.00 воскресенья, обстреляв украинские позиции, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевики в половине первого ночи на протяжении около 20 минут обстреливали украинские позиции в районе пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области. При этом они применили миномет калибра 82мм с расходом две мины, произвели два выстрела из пулемета и выпустили десять гранат с автоматического гранатомета.

"Наши защитники открыли огонь из пехотных средств, что заставило противника прекратить огонь. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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