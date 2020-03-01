События

13:42 01.03.2020

Власти Грузии призывают из-за коронавируса отменить массовые мероприятия

2 мин читать

Созданный в Грузии с целью предотвращения распространения в стране коронавируса COVID-19 межведомственный совет рекомендует отменить все многолюдные мероприятия в республике.

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, такое решение было принято в ходе заседания совета, прошедшего в воскресенье под председательством премьер-министра республики Георгия Гахария.

В пресс-службе отметили, что с данной рекомендацией уже ознакомлены все органы местного самоуправления.

Также на заседании совет был проинформирован о ходе проводимых в масштабах всей страны дезинфекционных работ в учебных заведениях, детских садах, общественном транспорте и количестве находящихся на данный момент в карантине граждан.

В частности, в сообщении говорится, что на данный момент в карантине находятся более 100 человек.

Согласно данным Минздрава, в Грузии зарегистрировано три случая заражения коронавирусом COVID-19. Два случая выявлены у граждан Грузии, которые вернулись на родину через Азербайджан из Ирана и один - у женщины, посетившей Италию. Состояние здоровья больных в Минздраве оценивают как удовлетворительное.

Между тем Грузинская православная церковь накануне заявила о том, что не будет менять формат праздничных служб и призвала паству провести 1 марта по случаю Прощеного воскресенья крестный ход.

"С благословения католикос-патриарха всея Грузии Илии Второго, 1 марта, после прочтения молитвы Прощеного воскресенья, за пределами всех церквей пройдут Крестные ходы, окропление освященной водой и благословение людей", - сказано в заявлении патриархии Грузии.

В патриархии при этом назвали не соответствующей действительности информацию о том, что в Румынии православная церковь якобы разрешила прихожанам не целовать иконы и использовать собственные одноразовые ложки во время Святого Причастия.

В патриархии подчеркнули, что таинство причастия не менялось никогда в истории даже в периоды массовых эпидемий.

Как заявил журналистам в этой связи в воскресенье митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили), запрет целовать иконы для верующих принесет больше вреда, чем коронавирус.

По его словам, церковь никого не принуждает прикасаться к иконам, но и рекомендовать не делать этого не будет.

Теги: #грузия #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 01.03.2020
В Бельгии объявлено о втором зараженном коронавирусом

В Бельгии объявлено о втором зараженном коронавирусом

11:47 01.03.2020
Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

09:17 01.03.2020
Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

06:58 01.03.2020
Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти, общее число превысило 86 тыс. человек

Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти, общее число превысило 86 тыс. человек

05:14 01.03.2020
В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

04:04 01.03.2020
Пашинян: Первый случай коронавируса выявлен в Армении

Пашинян: Первый случай коронавируса выявлен в Армении

22:12 29.02.2020
В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

21:07 29.02.2020
Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

15:40 29.02.2020
В Черновицкой области госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус

15:25 29.02.2020
Президент Аргентины в письме поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Уханя

Президент Аргентины в письме поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Уханя

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

В ближайшие три часа и в понедельник в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В Украине начата традиция несения по выходным почетного караула Нацгвардии у Рады с торжественным поднятием флага над зданием парламента

Дамаск закрив повітряний простір над північним заходом Сирії

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

КПВВ "Марьинка" возобновил работу – Госпогранслужба

ЕС готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ от потока мигрантов

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение – штаб ООС

КПВВ в зоне проведения ООС переходят на весенний график

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА