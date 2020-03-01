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13:39 01.03.2020

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

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Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, в переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - сообщил Офис президента Украины на своей странице в Facebook в воскресенье.

На встрече Ермак сказал о намерении провести следующий трек обмена удерживаемыми лицами в марте.

Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Нормандском формате в декабре 2019 года в Париже.

Теги: #козак #ермак #минск
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