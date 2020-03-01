В ближайшие три часа и в понедельник в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В ближайшие три часа и до конца дня 1 марта и в течение суток 2 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), предупреждают в Укргидрометцентре в воскресенье.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и при сильном ветре плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Также в сообщении содержится призыв немедленно информировать экстренные службы по тел. 101 или 103 при падении деревьев или веток, при травмировании людей и других чрезвычайных ситуациях.