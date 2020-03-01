События

13:28 01.03.2020

В ближайшие три часа и в понедельник в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

1 мин читать
В ближайшие три часа и в понедельник в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

В ближайшие три часа и до конца дня 1 марта и в течение суток 2 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), предупреждают в Укргидрометцентре в воскресенье.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и при сильном ветре плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Также в сообщении содержится призыв немедленно информировать экстренные службы по тел. 101 или 103 при падении деревьев или веток, при травмировании людей и других чрезвычайных ситуациях.

Теги: #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:57 07.02.2020
В Украине потеплеет с воскресенья

В Украине потеплеет с воскресенья

12:55 05.02.2020
В Украине в четверг похолодает, на юго-востоке дождь сменится сильным снегом

В Украине в четверг похолодает, на юго-востоке дождь сменится сильным снегом

13:43 04.02.2020
В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия

В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия

11:32 18.01.2020
Погода в Украине существенно не изменится: ночью небольшие морозы, днем "плюсовая" температура

Погода в Украине существенно не изменится: ночью небольшие морозы, днем "плюсовая" температура

11:44 06.01.2020
Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

11:00 04.01.2020
В ближайшие дни в Украине местами будет небольшой мокрый снег, в западных областях – сильный ветер

В ближайшие дни в Украине местами будет небольшой мокрый снег, в западных областях – сильный ветер

13:23 01.01.2020
В ближайшие дни в Украине установится прохладная погода без осадков, на дорогах местами гололедица

В ближайшие дни в Украине установится прохладная погода без осадков, на дорогах местами гололедица

17:57 30.12.2019
В Украине 31 декабря местами мокрый снег с дождем, ночью ожидаются морозы

В Украине 31 декабря местами мокрый снег с дождем, ночью ожидаются морозы

13:21 30.12.2019
В Украине потеплеет, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица

В Украине потеплеет, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица

12:07 11.12.2019
В ближайшие сутки в Украине будет пасмурно, преимущественно без осадков

В ближайшие сутки в Украине будет пасмурно, преимущественно без осадков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Власти Грузии призывают из-за коронавируса отменить массовые мероприятия

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

В Бельгии объявлено о втором зараженном коронавирусом

В Украине начата традиция несения по выходным почетного караула Нацгвардии у Рады с торжественным поднятием флага над зданием парламента

Дамаск закрив повітряний простір над північним заходом Сирії

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

КПВВ "Марьинка" возобновил работу – Госпогранслужба

Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА