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13:26 01.03.2020

В Бельгии объявлено о втором зараженном коронавирусом

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Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Бельгии, сообщается в воскресенье в коммюнике министра здравоохранения страны Магги Де Блок.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в начале февраля у бельгийца, вывезенного на родину из очага возникновения эпидемии Covid-19 - китайского Уханя. Этот человек уже вышел из брюссельской больницы после пребывания в полной изоляции и отрицательных показаний анализов.

На этот раз речь идет о зараженном, помещенном в больницу в Антверпене. По данным газеты "Либр Бельжик", которая ссылается на министерство здравоохранения, речь идет о фламандце, вернувшемся из района Франции, затронутого заболеванием.

У заболевшего "умеренные симптомы", но внешне он выглядит здоровым человеком, уточняют медики.

Теги: #коронавирус #бельгия
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