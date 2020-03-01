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13:25 01.03.2020

В Украине начата традиция несения по выходным почетного караула Нацгвардии у Рады с торжественным поднятием флага над зданием парламента

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В Украине начата традиция несения по выходным почетного караула Нацгвардии у Рады с торжественным поднятием флага над зданием парламента

Торжественное мероприятие по случаю открытия традиции почетного караула Национальной гвардии Украины по выходным и праздничным дням с торжественным поднятием Государственного флага Украины состоялось у здания Верховной Рады в воскресенье.

"Я думаю, что традиция, которую мы сегодня начинаем вместе с Национальной гвардией вместе с Министерством внутренних дел – это хорошая традиция, которая будет существовать много-много лет. Это поднятие флага и это почетный караул в выходные и праздничные дни", - сказал Разумков на торжественной церемонии на пл.Конституции у Верховной Рады в центре Киева.

Он напомнил, что подобные традиции существуют во многих странах.

"Именно Национальная гвардия будет нести почетный караул перед стенами украинского парламента, поскольку 31 августа 2015 года здесь, на этой площади, погибли четверо сотрудников Нацгвардии", - отметил Разумков.

На торжествах также присутствовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщалось, 31 августа 2015 года во время несения службы у здания Верховной Рады погибли четыре нацгвардейца. В этот день парламент в первом чтении одобрил президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти. После этого под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за данный законопроект, с правоохранителями. В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.

Теги: #флаг #нацгвардия #рада
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