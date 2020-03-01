Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

Сирийская арабская армия в воскресенье закрыла воздушное пространство над провинцией Идлиб, сообщает агентство САНА.

"Воздушное пространство над северо-западом Сирии закрыто для авиасообщения и беспилотников, особенно это касается провинции Идлиб", - говорится в сообщении агентства.

"Любая воздушная цель в нашем воздушном пространстве будет признана враждебной и будет сбита", - отмечается в сообщении.

Ранее агентство САНА сообщило, что в районе города Саракиб в провинции Идлиб был сбит самолет турецких ВВС.