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12:19 01.03.2020

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

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Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

Сирийская арабская армия в воскресенье закрыла воздушное пространство над провинцией Идлиб, сообщает агентство САНА.

"Воздушное пространство над северо-западом Сирии закрыто для авиасообщения и беспилотников, особенно это касается провинции Идлиб", - говорится в сообщении агентства.

"Любая воздушная цель в нашем воздушном пространстве будет признана враждебной и будет сбита", - отмечается в сообщении.

Ранее агентство САНА сообщило, что в районе города Саракиб в провинции Идлиб был сбит самолет турецких ВВС.

Теги: #сирия #авиасообщение
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