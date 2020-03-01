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09:17 01.03.2020

Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

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Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

В Австралии и Таиланде сообщают о первых случаях смерти пациентов вследствие заражения новым коронавирусом COVID-19.

По данным австралийских СМИ, 78-летний житель города Перт вернулся на родину с круизного лайнера Diamond Princess. У него было выявлено заражение коронавирусом, он был помещен в карантин. Заразилась и его жена, которая находится в стабильном состоянии в карантине в одной из больниц.

Таиландская пресса сообщает о смерти 35-летнего жителя страны, который с конца января проходил лечение от лихорадки-денге, но в итоге заразился коронавирусом. 16 февраля его признали выздоровевшим, однако общая слабость организма привела к отказу ряда жизненно важных органов.

Ранее сообщалось о первом летальном исходе вследствие заражения COVID-19 в США.

Теги: #коронавирус #жертвы #таиланд #австралия
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Интерфакс-Украина
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