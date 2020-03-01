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06:58 01.03.2020

Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти, общее число превысило 86 тыс. человек

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Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти, общее число превысило 86 тыс. человек

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро воскресенья превысило 86,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 79,824 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 6,7 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 803 случая.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 88 до 109 человек: 43 человека скончались в Иране, 29- в Италии, 17 - в Южной Корее, 11 - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 3,150 тыс. - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 947, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме, 1,128 тыс. - в Италии, 593 - в Иране.

В Сингапуре насчитывается - 102 больных, во Франции - 100, Гонконге - 95, США - 62, Германии - 57, Испании - 46, Кувейте - 45, Таиланде - 42, на Тайване - 39, Бахрейне - 38, Малайзии - 25, Австралии - 24, Великобритании - 23, ОАЭ - 19, Вьетнаме - 16, Канаде - 14, Ирак и Швеция - по 13, Макао и Швейцария - по10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 37 странах мира.

Теги: #коронавирус #ситуация #мир #распространение
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