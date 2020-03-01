События

05:14 01.03.2020

В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

2 мин читать
В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса

Медицинские власти США сообщили о первом в стране случае смерти в результате заражения коронавирусом.

Джей Инсли - губернатор штата Вашингтон, где зафиксирован летальный исход заболевания, объявил чрезвычайное положение, которое предписывает всем государственным учреждениям "использовать все ресурсы, необходимые для подготовки и реагирования на вспышку".

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в субботу сообщил, что скончалась женщина в возрасте почти 60 лет, которая была "медицинским пациентом высокого риска".

Случай кончины больного сопровождается сообщениями СМИ, ссылающимися на власти, о том, что в США зарегистрированы подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом лиц, которые в последнее время не выезжали из страны или же не контактировали с заболевшими. Два таких случая были выявлены в Калифорнии и один - в Орегоне.

По состоянию на вечер минувшей субботы в США начитывалось 62 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19.

До "очень опасного" повысила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу риск глобального распространения коронавируса.

Этот вывод был сделан после того, как первые случаи заражения были выявлены в "черной" Африке и Латинской Америке, а также в связи с быстрым ростом числа заболевших в Южной Корее, Иране, Италии.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил журналистам, что растущее распространение инфекции за пределами Китая "явно вызывает озабоченность". В связи с этим ВОЗ в настоящее время "повысило оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса Covid-19 до очень высокого на глобальном уровне". Ранее уровень риска оценивался как "высокий".

Вместе с тем, как отмечают СМИ, официальные лица ВОЗ пока воздерживаются от того, чтобы назвать распространение коронавируса пандемией.

Теги: #сша #чп #штат #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:04 01.03.2020
Пашинян: Первый случай коронавируса выявлен в Армении

Пашинян: Первый случай коронавируса выявлен в Армении

01:23 01.03.2020
Трамп: США немедленно начнут выводить часть войск из Афганистана

Трамп: США немедленно начнут выводить часть войск из Афганистана

23:35 29.02.2020
США из-за коронавируса вводят ограничение на въезд для иностранцев, посетивших Иран – Пенс

США из-за коронавируса вводят ограничение на въезд для иностранцев, посетивших Иран – Пенс

22:12 29.02.2020
В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

21:07 29.02.2020
Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

16:03 29.02.2020
Талибы и США подписали историческое мирное соглашение в Катаре

Талибы и США подписали историческое мирное соглашение в Катаре

15:40 29.02.2020
В Черновицкой области госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус

15:25 29.02.2020
Президент Аргентины в письме поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Уханя

Президент Аргентины в письме поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Уханя

12:20 29.02.2020
Минобороны США заказало очередную партию комплексов "Javelin" для Украины и стран-партнеров

Минобороны США заказало очередную партию комплексов "Javelin" для Украины и стран-партнеров

12:15 29.02.2020
В Грузии подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19

В Грузии подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

С начала суток боевики провели 4 обстрела, один украинский военнослужащий ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Талибы могли бы решать проблемы, сотрудничая с соседями, в том числе с Россией – Трамп

С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

В Днепре от взрыва неизвестного предмета пострадал восьмилетний ребенок – ГСЧС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Двое украинских военнослужащих получили ранения при обстреле КПВВ "Марьинка", пропуск граждан через КПВВ приостановлен – штаб ООС

Рада на внеочередном заседании оценит деятельность правоохранителей в сфере борьбы с коррупцией

В ночь на 1 марта не будут работать терминалы и банкоматы "Приватбанка" и система Privat24

В Ровненской области раскрыли преступную группу, вымогавшую деньги у заключенных под угрозой физической расправы

Со следующего года в Беларуси запретят одноразовые тарелки и стаканы в общепите

ГБР сообщило о подозрении служащим полиции Запорожской области по факту закупки непригодных шин для боевой спецтехники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА