Талибы могли бы решать проблемы, сотрудничая с соседями, в том числе с Россией – Трамп

Афганское движение "Талибан" могло бы обсуждать проблемы своей страны с находящимися поблизости государствами, в частности, с Россией, заявил президент США Дональд Трамп.

"Возможно, им есть смысл поговорить с другими странами. Вокруг них - много сильных стран - Пакистан, Иран, много других государств, включая Россию", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп заверил, что США сделали очень много хорошего для Афганистана и, таким образом, для всего мира. "США оказали всем очень большую услугу", - сказал он.

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