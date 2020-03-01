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02:44 01.03.2020

Талибы могли бы решать проблемы, сотрудничая с соседями, в том числе с Россией – Трамп

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Талибы могли бы решать проблемы, сотрудничая с соседями, в том числе с Россией – Трамп

Афганское движение "Талибан" могло бы обсуждать проблемы своей страны с находящимися поблизости государствами, в частности, с Россией, заявил президент США Дональд Трамп.

"Возможно, им есть смысл поговорить с другими странами. Вокруг них - много сильных стран - Пакистан, Иран, много других государств, включая Россию", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп заверил, что США сделали очень много хорошего для Афганистана и, таким образом, для всего мира. "США оказали всем очень большую услугу", - сказал он.

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Теги: #афганистан #предложение #сща
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