События

22:46 29.02.2020

В Днепре от взрыва неизвестного предмета пострадал восьмилетний ребенок – ГСЧС

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В Днепре от взрыва неизвестного предмета пострадал восьмилетний ребенок – ГСЧС

В Днепре в руках восьмилетнего мальчика взорвался неизвестный предмет, который мальчик нашел возле дома и попытался разобрать, сообщает пресс служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Сегодня, в городе Днепр около 11:00 произошел взрыв в переулке Рубиновый. Есть пострадавший - мальчик 2011 рождения. Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ног, левого бедра, открытая травма живота, госпитализирован в детскую больницу", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС в Днепропетровской области в соцсети Фейсбук в субботу.

Предварительно известно, что пострадавший мальчик возле дома нашел предмет, похожий на трубку, и начал его разбирать.

Теги: #днепр #взрыв #украина
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