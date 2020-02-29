В США зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

Власти США объявили в субботу о зафиксированном в штате Вашингтон первом в стране случае смерти человека от коронавируса COVID-19.

"Мы узнали о смерти жителя нашего штата от коронавируса. Соболезнуем его родным и близким. Мы подложим работать над тем, чтобы этот вирус перестал приводить к смерти людей", - говорится в заявлении губернатора штата Джея Инсли.

Ожидается, что позже в субботу президент США Дональд Трамп может объявить о дополнительных мерах по сдерживанию распространения этого заболевания.