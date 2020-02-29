Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

Совет министров Франции под председательством президента Эмманюэля Макрона провел в субботу экстренное заседание, после которого правительство объявило о серии мер для сдерживания эпидемии коронавируса, сообщает парижская "Монд".

"На этом этапе целью является ограничить распространение и как можно дольше оттянуть переход на третью стадию эпидемии", - цитирует издание министра здравоохранения Оливье Верана, напоминая, что вторая стадия была объявлена во Франции накануне.

Министр пояснил, что власти хотят выиграть время с целью избежать, чтобы завершающаяся эпидемия гриппа не наложилась на ожидаемую эпидемию коронавируса.

"Мы не уверены, что нам удастся это сделать, но мы предпримем все, чтобы преуспеть", - добавил он.

По данным на субботу, во Франции коронавирусом заражены 73 человека, на 16 случаев больше, чем было зафиксировано в пятницу.

В национальном масштабе собрания в "закрытой среде" более 5 тыс. человек запрещены до нового распоряжения. Собрания в открытом пространстве также будут не допускаться в случаях "смешения с представителями населения из зон, где распространяется вирус".

В рамках этих мер отменены назначенный на предстоящее воскресенье парижский полумарафон и последний день программы выставочного сельскохозяйственного салона в Париже.

При этом в департаменте Уаза, ставшем главным очагом заболевания коронавирусом во Франции, и в одной из коммун департамента Верхняя Савойя запрещены все публичные мероприятия. Учебные заведения будут закрыты с понедельника.