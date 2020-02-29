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20:06 29.02.2020

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

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Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Травневое, Орехово.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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