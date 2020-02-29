Двое украинских военнослужащих получили ранения при обстреле КПВВ "Марьинка", пропуск граждан через КПВВ приостановлен – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил вблизи КПВВ "Марьика", двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 февраля, российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Вследствие обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Пропуск граждан через КПВВ "Марьинка" приостановлен.

"Сейчас осуществление пропуска граждан через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего Объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения", - подытожили в штабе ООС.

Остальные КПВВ работают в штатном режиме.