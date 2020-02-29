События

17:20 29.02.2020

В Ровненской области раскрыли преступную группу, вымогавшую деньги у заключенных под угрозой физической расправы

2 мин читать

В Ровненской области задержали участников преступной группы, которые под угрозой физической расправы вымогали у осужденных деньги.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, лидером группы является так называемый "смотрящий" за следственным изолятором. С целью укрепления своего авторитета среди осужденных и личного обогащения он организовал группу, в которую вошли лица, отбывающие и отбывавшие наказание вместе с ним.

"Он через участников группировки заставлял заключенных платить деньги за их спокойное и безопасное пребывание в стенах учреждения. В случае отказа - в их адрес звучали угрозы физической расправы и разглашение конфиденциальных сведений, которые те хотели сохранить в тайне", - сообщают правоохранители.

Во время проведения процессуальных мероприятий полиция задокументировала факт вымогательства у осужденного $5 тыс. и получение части суммы.

"В пятницу, 28 февраля, на основании решений Ровенского городского суда проведены обыски на территории исправительного учреждения и по месту жительства лиц, причастных к преступлению. .... По результатам обысков правоохранители изъяли наркотические вещества и другие запрещенные предметы. Непосредственно в камере, в которой отбывает наказание лидер преступной группировки, изъяли средства, ранее переданные осужденным. По месту жительства других участников преступной группировки, находящихся на свободе, изъяты банковские карточки, на которые потерпевшие перечисляли средства", - указывается в сообщении.

На данный момент лидеру группировки и одному из участников сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги: #вымогательство #ровненская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 10.02.2020
СБУ в Ивано-Франковской области задержала участников преступной группы на вымогательстве денег у местного жителя

СБУ в Ивано-Франковской области задержала участников преступной группы на вымогательстве денег у местного жителя

00:46 01.02.2020
Следователи полиции, требовавшие у харьковской предпринимательницы $10 тыс. за закрытие уголовного производства предстанут перед судом

Следователи полиции, требовавшие у харьковской предпринимательницы $10 тыс. за закрытие уголовного производства предстанут перед судом

16:50 14.01.2020
Полицейские разоблачили банду вымогателей, представлявшихся участниками АТО, задержаны трое ее участников

Полицейские разоблачили банду вымогателей, представлявшихся участниками АТО, задержаны трое ее участников

21:45 28.12.2019
В Николаеве за вымогательство 20 тыс. грн задержана чиновница горсовета

В Николаеве за вымогательство 20 тыс. грн задержана чиновница горсовета

17:33 25.12.2019
СБУ разоблачила двух руководителей своих территориальных подразделений на вымогательстве денег у бизнес-структур

СБУ разоблачила двух руководителей своих территориальных подразделений на вымогательстве денег у бизнес-структур

18:11 07.12.2019
В Одессе СБУ пресекла деятельность группировки вымогателей

В Одессе СБУ пресекла деятельность группировки вымогателей

10:51 30.07.2019
Суд избрал меры пресечения участникам группы вымогателей из Белой Церкви

Суд избрал меры пресечения участникам группы вымогателей из Белой Церкви

06:02 13.07.2019
СБУ разоблачила на вымогательстве денег депутата Черкасского облсовета

СБУ разоблачила на вымогательстве денег депутата Черкасского облсовета

05:30 02.07.2019
Двое полицейских из Мелитополя задержаны за вымогательство у предпринимательницы

Двое полицейских из Мелитополя задержаны за вымогательство у предпринимательницы

12:43 29.05.2019
Разоблачена группа лиц, вымогавших и получивших у и.о. госсекретаря Минэкологии Украины $100 тыс.

Разоблачена группа лиц, вымогавших и получивших у и.о. госсекретаря Минэкологии Украины $100 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

С начала суток боевики провели 4 обстрела, один украинский военнослужащий ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Со следующего года в Беларуси запретят одноразовые тарелки и стаканы в общепите

В Черновицкой области госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус

ГБР сообщило о подозрении служащим полиции Запорожской области по факту закупки непригодных шин для боевой спецтехники

Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

Прокуратура передала в суд дело чиновника ГКАУ, подозреваемого в получении $3 тыс. взятки

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

В ближайшие сутки в Украине температура воздуха останется выше климатической нормы

Минобороны США заказало очередную партию комплексов "Javelin" для Украины и стран-партнеров

В Грузии подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА