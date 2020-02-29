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15:40 29.02.2020

В Черновицкой области госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус

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В Черновицкой области госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус

В Черновцах был госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус, сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации в соцсети Facebook.

Как сообщается, мужчина, госпитализированный в инфекционное отделение областной больницы, с 21 февраля путешествовал по Италии.

"По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина жалуется со вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - сообщает Черновицкая ОГА.

Как сообщалось, ранее в Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы четверо местных жителей, приехавших из Италии. Лабораторные анализы не подтвердили заражение ни у одного из них.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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