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14:48 29.02.2020

ГБР сообщило о подозрении служащим полиции Запорожской области по факту закупки непригодных шин для боевой спецтехники

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ГБР сообщило о подозрении служащим полиции Запорожской области по факту закупки непригодных шин для боевой спецтехники

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении экс-заместителю начальника ГУ Национальной полиции в Запорожской области, главе тендерного комитета и исполняющему обязанности начальника одного из отделений центра обслуживания подразделений ГУ Нацполиции в Запорожской области, а также частному предпринимателю в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

"Следствием установлено, что должностные лица осуществили закупку непригодных для эксплуатации шин для комплектации спецтехники, которая должна была использоваться во время проведения операции Объединенных сил", - сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщается, управление полиции приобрело под видом новых шин для БТР-80 шины 1980 года выпуска на сумму 249 тыс. грн. Позже шины были переданы батальону полиции особого назначения для использования во время ООС.

В случае доказательства вины фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Теги: #гбр #запорожская_область
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