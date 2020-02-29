События

14:21 29.02.2020

Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

1 мин читать
Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

Папа римский Франциск на протяжении трех дней подряд отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что за семь лет понтифик ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий подряд из-за недомогания. Тем не менее, он принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции, отметили в пресс-службе Ватикана.

В Ватикане не поясняют, какого именно характера недомогание у Папы римского.

В Италии среди европейских стран к настоящему моменту выявлено наибольшее количество заражений новым коронавирусом.

Теги: #папа_римский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 08.02.2020
Зеленский просил Папу Римского помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, Крыму и РФ

Зеленский просил Папу Римского помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, Крыму и РФ

14:35 25.12.2019
Папа римский призвал к миру в Украине

Папа римский призвал к миру в Украине

23:40 19.12.2019
Одна из улиц в центре Запорожья переименована в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ

Одна из улиц в центре Запорожья переименована в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ

14:22 24.11.2019
Посетивший Нагасаки и Хиросиму Папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия

Посетивший Нагасаки и Хиросиму Папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия

11:57 13.09.2019
Папа римский в ноябре посетит Японию и Таиланд

Папа римский в ноябре посетит Японию и Таиланд

17:41 07.05.2019
Папа Римский впервые посетил Северную Македонию

Папа Римский впервые посетил Северную Македонию

11:35 13.02.2019
Папа Римский в ответе на письмо Мадуро, не назвал его президентом

Папа Римский в ответе на письмо Мадуро, не назвал его президентом

11:21 05.02.2019
Папа Римский провел мессу в Абу-Даби

Папа Римский провел мессу в Абу-Даби

15:45 25.12.2018
Папа Римский на Рождество напомнил о необходимости достижения мира в Украине

Папа Римский на Рождество напомнил о необходимости достижения мира в Украине

09:13 24.09.2018
Папа Римский Франциск прибыл в Латвию

Папа Римский Франциск прибыл в Латвию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

С начала суток боевики провели 4 обстрела, один украинский военнослужащий ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Со следующего года в Беларуси запретят одноразовые тарелки и стаканы в общепите

В Черновицкой области госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус

ГБР сообщило о подозрении служащим полиции Запорожской области по факту закупки непригодных шин для боевой спецтехники

Прокуратура передала в суд дело чиновника ГКАУ, подозреваемого в получении $3 тыс. взятки

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

В ближайшие сутки в Украине температура воздуха останется выше климатической нормы

Минобороны США заказало очередную партию комплексов "Javelin" для Украины и стран-партнеров

В Грузии подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки вируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА