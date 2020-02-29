Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

Папа римский Франциск на протяжении трех дней подряд отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что за семь лет понтифик ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий подряд из-за недомогания. Тем не менее, он принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции, отметили в пресс-службе Ватикана.

В Ватикане не поясняют, какого именно характера недомогание у Папы римского.

В Италии среди европейских стран к настоящему моменту выявлено наибольшее количество заражений новым коронавирусом.