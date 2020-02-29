Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Так, по информации Минобороны, сразу после полуночи боевики выпустили 6 мин калибра 120 мм по украинским позициям в районе Невельского.

После 1:20 ночи 3 мины калибра 82 мм были выпущены по защитникам Травневого. Также позиции были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Примерно с 2:00 до 3:00 боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в районе Красногоровки.

После 6:30 утра по позициям под Лебединским были выпущены 10 мин калибра 82 мм.

В 10:45 также из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции под Ореховым.

Кроме того, были зафиксированы нарушения режима тишины с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районах Красногоровки и Павлополя.

Подразделения Объединенных сил несколько раз открывали огонь в ответ с применением легкого пехотного вооружения.

Пострадавших в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.